Politieheli verpest romantische liefdesbetuiging boer

De Britse boer Murray Graham wilde sorry zeggen tegen zijn vrouw omdat hij de laatste tijd nogal chagrijnig was. Dus hij bedacht een prachtig plan: hij sproeide haar naam in het gewas, Sue, gevolgd door een kruisje. Helaas verpestte de politie zijn goede bedoelingen.Graham had zijn zoon, die een vliegbrevet heeft, vanuit de lucht een foto van de liefdesbetuiging willen laten maken. Maar voordat het zover kwam, werd de boodschap ontdekt door de in het nabijgelegen Benson gestationeerde politiehelikopter.De agenten vroegen zich af wat het kon betekenen en verspreidden donderdag meteen een niet te missen fotoHet bericht op Twitter werd direct opgepikt, zodat vliegensvlug de hashtag #WhoIsSue was geboren. De media gingen ermee aan de haal, de omroep BBC voorop, zodat Sue zelf binnen een dag kon worden opgespoord.Graham liet BBC Radio weten dat hij de boodschap met behulp van zijn gps-gestuurde tractor op zijn land had gesproeid. Hij wilde ermee bewijzen 'dat ik niet zo nukkig en oud ben als ik af en toe lijk'.Zijn zoon George, de piloot, vertelde dat zijn vader thuis een slechte periode achter de rug had. "Of wat hij nu gedaan heeft, genoeg is voor mijn moeder om de vrede te tekenen, dat weet ik niet. Maar op social media heeft zijn actie in elk geval opschudding veroorzaakt."Blijkens de foto's die gisteren en vandaag van het gezin verschenen, is thuis alles weer koek en ei. Een geograaf aan de universiteit van Bournemouth had bovendien nog een verrassing voor het echtpaar. Bij het doorpluizen van recente satellietbeelden ontdekte hij dat de liefdesboodschap zelfs vanuit de ruimte zichtbaar is.