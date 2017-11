Britse vrouw vast in Egypte om meenemen van pijnstillers

Een Britse vrouw is in een nachtmerrie beland toen ze haar man in Egypte wilde bezoeken. Ze werd bij aankomst in het land gearresteerd omdat ze 290 pijnstillers had meegenomen, bedoeld voor de rugpijn van haar man.



De 33-jarige Laura Plummer werd vastgehouden op de luchthaven van Hurghada. Ze kreeg een 38 pagina's lange verklaring voor haar neus, geschreven in het Arabisch. Laura was in de veronderstelling dat ze vrijgelaten werd als ze zou tekenen, maar niets bleek minder waar, meldt The Guardian.

Legaal in Groot-BrittanniŽ, illegaal in Egypte



Ze werd vastgezet in een cel met 25 andere vrouwen. Daar zit ze nu al een maand. En dat terwijl ze twee weken lang vakantie wilde vieren met haar echtgenoot, die ze vier keer per jaar opzoekt.



De pijnstiller tramadol is in Groot-BrittanniŽ gewoon op voorschrift beschikbaar, maar in Egypte is het medicijn illegaal. Het zou daar gebruikt worden als goedkope vervanger voor heroÔne.



De moeder van Laura is wanhopig. Haar familie denkt dat Laura op verdenking van drugshandel vastzit. "Ze had geen idee dat ze iets verkeerds deed. Die pijnstillers lagen bovenin haar koffer, ze verstopte ze niet", vertelt haar moeder.



De familie van Laura is verteld dat ze 25 jaar cel kan krijgen. Haar moeder en zussen zijn al naar Egypte afgereisd om Laura te ondersteunen. "Ze ziet er onherkenbaar uit", zegt haar broer. "Ze lijkt wel een zombie. Ik denk niet dat ze sterk genoeg is om hier doorheen te komen."



Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt Laura en haar familie.

Reacties

06-11-2017 18:09:47 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 475

OTindex: 1.277

Wnplts: Vlodrop

S Dramadol dus.

06-11-2017 18:22:53 Mikeph

Junior lid

WMRindex: 7

OTindex: 2

Beetje raar dat ze op de luchthaven van haar thuisland niet is gewaarschuwd dat dat spul daar illegaal is.

06-11-2017 19:15:29 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 475

OTindex: 1.277

Wnplts: Vlodrop

S @Mamsie : Quote:

Ze kreeg een 38 pagina's lange verklaring voor haar neus, geschreven in het Arabisch. Laura was in de veronderstelling dat ze vrijgelaten werd als ze zou tekenen, maar niets bleek minder waar,...



Dramatol. Een anagram, nog mooier.



Maar wel een trieste toestand. Maar je gaat toch niet iets tekenen wat je niet kunt lezen? Daar heb je dan toch een consulaat voor? Dramatol. Een anagram, nog mooier.Maar wel een trieste toestand. Maar je gaat toch niet iets tekenen wat je niet kunt lezen? Daar heb je dan toch een consulaat voor?

06-11-2017 20:03:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.975

OTindex: 16.508



Vaak is de instructie: eerst tekenen, dan praten we verder, niet tekenen is direct de bak in. Kun je het niet lezen? Dat is óns probleem niet.

Je moet toch redelijk sterk in je schoenen staan om daar tegenin te gaan. Vooral als je er, zoals hier in het westen, over het algemeen van kunt uitgaan dat ze je niet per sé willen bedonderen. @cousinDupree : Douane-ambtenaren wereldwijd hebben vreemde ideeën over wat geoorloofd, netjes of menselijk is.Vaak is de instructie: eerst tekenen, dan praten we verder, niet tekenen is direct de bak in. Kun je het niet lezen? Dat is óns probleem niet.Je moet toch redelijk sterk in je schoenen staan om daar tegenin te gaan. Vooral als je er, zoals hier in het westen, over het algemeen van kunt uitgaan dat ze je niet per sé willen bedonderen.

06-11-2017 20:05:31 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 475

OTindex: 1.277

Wnplts: Vlodrop

S @Emmo : Tja, als het zo werkt heb je idd weinig keus helaas.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: