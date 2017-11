Kenia wil knuffelende homoleeuwen weer hetero maken

De Keniaanse overheid wil twee volwassen leeuwen zo snel mogelijk weg hebben uit het gebied. De reden: ze worden regelmatig in het Masai Mara-natuurreservaat gespot terwijl ze 'op homoseksuele wijze' met elkaar paren en knuffelen. Doel is de roofdieren een tijd van elkaar te isoleren, opdat ze hun gedrag zullen afleren.



De twee leeuwen worden al geruime tijd tijdens safari's gezien en de beelden van het ogenschijnlijk verliefde stel gaan tot grote ergernis van de Keniaanse autoriteiten de hele wereld over. Dr. Ezekiel Mutua, in Kenia verantwoordelijk voor censuur op films en tv-programma's, pleit voor spoedig onderzoek van de dieren. ,,Wetenschappers moeten maar eens kijken hoe het komt dat de dieren homoseksueel gedrag vertonen'', vertelde hij aan Nairobi News. ,,Als ze een tijd apart worden gehouden, gaat het misschien over.''



Volgens Mutua gaat het om 'onnatuurlijk en onzedelijk gedrag' van de twee leeuwen. Hoewel homoseksueel gedrag bij mannetjesleeuwen als vele decennia geleden voor de eerste keer is vastgesteld, vermoedt de censuurbobo dat er meer aan de hand moet zijn in het park. Mutua denkt dat de leeuwen in kwestie hun gedrag hebben afgekeken van homomannen die in de bosjes van Masai Mara stiekem de liefde met elkaar bedrijven. ,,Waarschijnlijk hebben de leeuwen dat gezien. Zo niet, dan zijn de dieren bezeten door demonen.'' De internationale homogemeenschap heeft via sociale media geschokt gereageerd op de homofobe uitspraken van Mutua.



In Kenia is homoseksualiteit ten strengste verboden. Gays en transgenders die worden betrapt, riskeren een gevangenisstraf van maximaal veertien jaar. Verder worden holebi's in het Afrikaanse land gediscrimineerd. Het opvallende standpunt van Mutua ligt in de lijn van de afwijzende houding van het land ten aanzien van homoseksualiteit.



Het gedrag van de knuffelleeuwen kan te maken hebben met adoratie voor elkaar of het uittesten of uitproberen van dominantie. Homoseksualiteit komt, zo hebben biologen vastgesteld, bij meer dan 450 diersoorten voor, zoals bizons, kevers, flamingo's, knobbelzwijnen, pingu´ns, dolfijnen, orca's, albatrossen en dus ook leeuwen.

Reacties

06-11-2017 13:56:02 venzje

Quote:

Wetenschappers moeten maar eens kijken hoe het komt dat de dieren homoseksueel gedrag vertonen Dat hebben de wetenschappers allang gedaan.

En demonen? Moeten de wetenschappers daar ook nog even naar kijken misschien? Tuurlijk. Van meer dan 1500 (dus meer dan 450) diersoorten is homoseksueel gedrag aangetoond, dus dat moet wel heel onnatuurlijk zijn.Dat hebben de wetenschappers allang gedaan.En demonen? Moeten de wetenschappers daar ook nog even naar kijken misschien?

06-11-2017 14:09:36 GroteMop1983

Laat ze toch lekker! Ze houden echt van elkaar. Dat is het belangrijkste. Vind het wel bekrompen van de Keniaanse overheid dat ze hier over willen beslissen.

06-11-2017 15:46:57 stora

Iemand moet dat toch hebben gemeld in die overheid.

En diegene zal wel chronisch homo zijn en om dan de aandacht van jezelf af te leiden dan ga je het maar hebben over de homoleeuwen.

Net als die pot Anita Bryant en ook zo als die televisiedominee's die hel en verdoemenis preken en ondertussen Hun eigen broek niet dicht kunnen houden.

Conclusie, er zijn 1 of meerdere homo's in die overheid.



06-11-2017 15:50:15 Sjaak

@stora : Net als bij alle fatsoensrakkers: dat waar ze een harde plasser van krijgen, dat verbieden ze.

06-11-2017 15:52:53 stora

@Sjaak

De grootste schreeuwers hebben geen gelijk.

Sterker nog, de grootste schreeuwers hebben zelf wat te verbergen.



, ook toen bestond het al



Laatste edit 06-11-2017 15:54 De grootste schreeuwers hebben geen gelijk.Sterker nog, de grootste schreeuwers hebben zelf wat te verbergen. @jero , ook toen bestond het al

