Chauffeur overreden door eigen vrachtwagen na vergeten handrem

Een man is vrijdagmiddag onder zijn eigen vrachtwagentje terechtgekomen nadat hij de handrem was vergeten aan te trekken op de Heijenoordseweg in Arnhem. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De man was de vrachtwagen aan het uitladen toen hij erachter kwam dat hij de handrem was vergeten. Bij een poging om zijn voertuig alsnog op de rem te zetten, werd hij overreden. De Heijenoordseweg is een aflopende weg.



De precieze aard van zijn verwondingen is onbekend.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: