Finnair weegt passagiers voordat ze in het vliegtuig stappen

Vliegtuigmaatschappij Finnair gaat zijn passagiers vragen op de weegschaal te staan voordat ze in het vliegtuig stappen. De maatschappij begint hiermee een proef in Helsinki, om zo data te kunnen verzamelen over hoe up-to-date de inschattingen van gewichtsgemiddelden nog zijn.



De proef is niet bedoeld om mensen met overgewicht extra bij te laten betalen, benadrukt een woordvoerder van Finnair tegen de BBC.



De gewichtsgemiddelden die Finnair doorgaans gebruikt zijn negen jaar geleden vastgesteld door European Aviation Safety Agency (EASA). Deze gemiddelden gaan ervan uit dat een man 84,6 kg weegt, een vrouw 66,5 kg en een kind van 12 jaar of jonger 30,7 kg. Maar uit nieuw onderzoek van de EASA blijkt dat de gewichtsgemiddelden onderling enorm kunnen verschillen. Zo weegt een man die eersteklas reist gemiddeld meer dan een man die een 'gewoon' ticket heeft. Bij vrouwen is dat precies andersom.



De proef, die overigens vrijwillig en anoniem is, is belangrijk voor de vliegmaatschappij om zeker te weten of bijvoorbeeld berekeningen voor brandstofverbruik nog juist zijn.



Finnair heeft de gegevens van zeker 2000 mensen nodig om een goede inschatting te kunnen maken. De proef begon maandag en woensdag waren nog maar 180 mensen op de weegschaal gestapt.



Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, waaronder Transavia en KLM, kunnen nog niet zeggen of zij ook van plan zijn om passagiers te gaan wegen.

05-11-2017 21:39:58 cousinDupree

De proef is niet bedoeld om mensen met overgewicht extra bij te laten betalen, benadrukt een woordvoerder van Finnair tegen de BBC.



Nu nog niet maar in een later stadium vast wel. Nu nog niet maar in een later stadium vast wel.

05-11-2017 22:09:11 Emmo

@cousinDupree : Oeps! Straks moet ik nog gaan afvallen van de baas (die mijn tickets betaalt)

05-11-2017 22:22:57 cousinDupree

S @Emmo : Nee, ik bedoelde dat de baas moet afvallen.

06-11-2017 00:53:42 Balderic

Als je vroeger van Jersey naar Guernsey vloog werd je ook gewogen. Maar dat was voor een betere verdeling van het gewicht.

06-11-2017 02:07:56 jero

er moet gewoon een wet komen dat een vliegtuig alleen mag opstuigen vanwege "stricte veiligheidsnormen" met een tank die op zijn minst 90% vol zit met kerosine, al is een vlucht maar 200 km die tank moet afgeladen vol zijn



Laatste edit 06-11-2017 02:09 Ben dat gezeur zo zater moet gewoon een wet komen dat een vliegtuig alleen mag opstuigen vanwege "stricte veiligheidsnormen" met een tank die op zijn minst 90% vol zit met kerosine, al is een vlucht maar 200 km die tank moet afgeladen vol zijn

