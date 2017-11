Gestolen fiets uit Amsterdam na zeven jaar teruggevonden in Oldenzaal

De meeste mensen zullen niets verwachten van een aangifte wanneer hun fiets wordt gestolen. Een Amsterdammer had geluk. Zijn fiets werd zeven jaar na de diefstal teruggevonden, aan de andere kant van het land.



De fiets werd ontdekt door handhavers van de gemeente, tijdens een controle in het centrum van Oldenzaal. Het slot van de fiets was gebroken en dus checkten ze het serienummer, om erachter te komen of de fiets als gestolen stond geregistreerd.



Dat bleek het geval. De fiets was zeven jaar geleden gestolen bij het Centraal Station in Amsterdam, 160 kilometer verderop. De gemeente belde de rechtmatige eigenaar. "Hij reageerde heel verbaasd. Was even sprakeloos", zegt Joyce Heupers, buitengewoon opsporingsambtenaar van de Oldenzaalse politie. "Je verwacht natuurlijk niet dat je fiets zoveel jaren later en aan de andere kant van het land wordt ontdekt."



De fiets is nog in redelijk goede staat, al is het volgens Heupers "een standaardfiets, en niet een heel dure". Het verhaal toont volgens haar aan hoe belangrijk het is aangifte te doen van fietsendiefstal. "Mensen denken wel eens waarom zou je dat doen. 'Er worden zoveel fietsen gestolen en je hoort er nooit meer iets over', wordt er dan gezegd. Maar dat is dus niet zo. Als je het registratienummer hebt, kan het altijd zijn dat je fiets weer ergens opduikt."



Het is niet bekend hoe de fiets in Oldenzaal terecht is gekomen."Veelal gaat een gestolen fiets van hand tot hand en wordt die meerdere keren doorverkocht", zegt Heupers. De eigenaar denkt er nog even over na of hij de fiets komt ophalen in Oldenzaal, tot die tijd blijft de fiets opgeslagen bij de gemeente.

