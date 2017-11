Diefstal uit rijdende vrachtwagen

De Zweedse transportfirma PostNord heeft met verborgen camera’s opnames gemaakt van hoe ladingen uit hun rijdende vrachtwagens worden geroofd. Op de films is te zien dat mannen op de motorkap staan van een auto die vlak achter de vrachtwagen rijdt en dan de deur van de trailer open maken en vervolgens in de laadruimte springen.De vrachtwagen rijdt op dat moment zo’n 80 kilometer.De overvallers worden ingerekend door de politie.Eerder dook er al een video op van de Roemeense politie waarop te zien is hoe een bende een lading roofde uit een rijdende truck. De opnames van PostNord zijn vanuit de vrachtwagen zelf gemaakt.