Meest gehate Brit Ian Brady verdwijnt in zeemansgraf

De notoire Britse kindermoordenaar Ian Brady is gecremeerd en heeft een zeemansgraf gekregen. Daarmee is, een half jaar na zijn dood, een einde gekomen aan de angst in Groot-BrittanniŽ dat "de meest gehate man in Groot-BrittanniŽ" de natie nog een keer zou kunnen choqueren.Brady overleed afgelopen mei op 79-jarige leeftijd in de gevangenis. Al snel werd duidelijk dat hij nog sardonische plannen had voor zijn uitvaart. Zo wilde hij dat zijn as zou worden uitgestrooid in het natuurgebied waar hij zijn slachtoffers had begraven, de Saddleworth Moor bij Manchester.Een rechter verbood het plan, en weigerde ook Brady's uitvaartmuziek: Songe d'une nuit du sabbat , het vijfde deel van Berlioz' Symphonie Fantastique. De rechter oordeelde dat het duistere stuk over een heksensabbat de nabestaanden van de slachtoffers te veel leed zou berokkenen.In plaats daarvan besloot de rechter dat de uitvaart zonder ceremonie, zonder bloemen en zonder muziek zou gebeuren. Nu is bekendgemaakt dat de crematie vorige week woensdag is uitgevoerd. Het lichaam van Brady werd 's avonds onder politiebegeleiding naar het crematorium gebracht.De resten werden daarna in een verzwaarde, biologisch afbreekbare urn gedaan, die om 02.30 's nachts overboord werd gegooid voor de kust van Liverpool. "We zijn blij dat deze zaak nu is afgerond op een manier die rekening houdt met het publieke belang en de nabestaanden", laat de gemeenteraad van Manchester weten.Samen met zijn vriendin Myra Hindley vermoordde Brady begin jaren 60 vijf kinderen van 10 tot 17 jaar oud. De gruweldaden schokten Groot-BrittanniŽ, ook omdat de sadistische Brady foto's en geluidsopnames had gemaakt toen hij de kinderen misbruikte en martelde.De zaak kwam bekend te staan als de Moors Murders, omdat het paar zeker drie van hun slachtoffers in het heidegebied begroeven. De resten van een van hen, de 12-jarige Keith Bennett, zijn nog altijd niet teruggevonden.Myra Hindley stierf in 2002 in de gevangenis. Ook bij haar verliep de uitvaart problematisch: zeker twintig begrafenisondernemers weigerden haar af te leggen. Uiteindelijk werd haar as uitgestrooid in een park buiten Manchester, in aanwezigheid van familie en vrienden.