Miljonair koopt nepwhisky voor 8600 euro

Een Chinese miljonair dacht een glas zeldzame oude Schotse whisky in handen te hebben, nadat hij er ruim 8600 euro voor had neergeteld. Maar laboratoriumonderzoek wees uit dat het dure drankje veel minder bijzonder was dan de liefhebber had aangenomen, meldt de BBC.



De Chinese bezoeker had de whisky besteld aan de bar van het Zwitserse hotel Waldhaus Am See in St Moritz, bekend om zijn luxe hotels en restaurants.



Op de fles stond dat de whisky afkomstig was uit 1878, en de miljonair zette een foto ervan online. Kenners bekeken de foto van de fles en plaatsen vraagtekens bij de 'bijzondere ervaring'.



Daarop besloot het bewuste hotel deskundigen uit te nodigen om de whisky te testen. De experts kwamen erachter dat er afwijkingen in de kurk waren, waardoor de drank niet ouder kon zijn dan 1970.



Het Zwitserse hotel heeft excuses aangeboden aan de miljonair en het geld terugbetaald. Volgens het hotel was de Chinese man niet boos, bedankte hij de hoteleigenaar voor de eerlijke afhandeling en prees hij zijn fijne verblijf in Zwitserland.

Reacties

04-11-2017 15:12:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.893

OTindex: 16.460



Naar mijn idee betaal je voor de ervaring. In dit geval de ervaring opgelicht te worden. Achteraf je geld terugkrijgen doet die ervaring volledig te niet Ik vraag me af of de bewuste klant het verschil geproefd heeft.Naar mijn idee betaal je voor de ervaring. In dit geval de ervaring opgelicht te worden. Achteraf je geld terugkrijgen doet die ervaring volledig te niet

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: