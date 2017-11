Piramide van Cheops bevat nog een verborgen ruimte

In de grote piramide van Cheops op het plateau van Gizeh is een verborgen ruimte van zo'n 30 meter lang ontdekt. Waar de ruimte voor gediend heeft, is nog een raadsel voor de onderzoekers van het Egyptische bouwwerk.



Franse en Japanse wetenschappers kwamen de ruimte op het spoor met zogenoemde kosmische stralen die door steen dringen, staat in het blad Nature.



De piramide van Cheops is circa 4500 jaar na zijn constructie nog altijd een mysterie. Het bouwwerk is het enige van de klassieke zeven wereldwonderen dat nog geheel intact is.



Hoe de 146 meter hoge en 230 meter brede piramide is gebouwd, weet men niet. Ze kwam tot stand onder het bewind van farao Cheops (2509-2483 v.C.). De piramide wordt ook wel naar hem genoemd.



Gizeh ligt aan de Nijl bij Ca´ro. Op een natuurlijk plateau ten westen van de stad ligt een complex van drie grote en zes kleine piramiden. Ook staat daar de beroemde Sfinx.

Kosmische stralen, toe maar. Maar het klinkt wél ko(s)misch.

Hoe de 146 meter hoge en 230 meter brede piramide is gebouwd, weet men niet. (St)een voor (st)een denk ik zo...



Maar serieus, men weet toch al een tijde hoe ze de piramides gebouwd hebben? (St)een voor (st)een denk ik zo...Maar serieus, men weet toch al een tijde hoe ze de piramides gebouwd hebben?

@Jura6 : Er zijn altijd mensen met alternatieve theorieën. Hoe ongeloofwaardig ook.

Ik heb wel eens een film gezien waarin je precies zag hoe dat bouwen in z'n werk ging. Asterix en Cleopatra heette ie meen ik.

