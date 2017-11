ProRailbaas wil dat machinist minder snel remt voor spoorloper

Als het aan ProRailbaas Pier Eringa ligt, moeten machinisten minder vaak op de rem trappen voor spoorlopers. Zijn uitspraak heeft tot heel wat verontwaardiging geleid.



Dit jaar zijn 796 boetes uitgeschreven voor gevaarlijk gedrag rond het spoor. Denk dan vooral aan voetgangers en fietsers die oversteken terwijl de spoorbomen al dicht zijn.



Dat gedrag leidt tot veel vertragingen, en dat zint Eringa niet. "Iemand die zijn hond uitlaat, loopt daar waarschijnlijk omdat die de buurt kent. Dat soort spoorlopers verknallen de punctualiteit. Iedere trein die niet op snelheid kan rijden, verstoort enorm. Het is om heel boos van te worden en dat ben ik ook", zegt hij in het AD. Hij noemt het begrip spoorlopen 'te sympathiek en kwajongensachtig'.



In de Tweede Kamer is met verbijstering gereageerd op Eringa's uitspraak. De VVD, SP en PVV vindt dat Eringa te weinig rekening houdt met het psychisch leed van een machinist die een spoorloper voor zijn trein krijgt. VVD-Kamerlid Jan Middendorp vindt dat punctualiteit nooit voor veiligheid van mensen mag gaan. PvdA'er Gijs van Dijk heeft het over een 'boude, idiote uitspraak'.



Eringa maakt wel een voorbehoud voor spelende kinderen. "Dan is er natuurlijk geen discussie, natuurlijk ga je dan langzamer rijden."



Het is niet de eerste keer dat Eringa de volle laag krijgt vanwege een ongelukkige uitspraak. Eerder wekte hij de woede vanwege een opmerking over zelfmoord op het spoor: "Als iemand om halfvijf 's middags voor de trein springt, denk ik weleens: hè verdikkeme, kies dan een ander tijdstip", zei hij in 2015 tijdens de Dag van de Rail in Utrecht. Die uitspraak werd hem door spoormedewerkers niet in dank afgenomen.

Reacties

04-11-2017 08:58:59 Emmo

Mijnheer Eringa is misschien een goed bestuurder, maar zijn sociale kundigheden behoeven enige verbetering.

04-11-2017 09:05:36 stora

Je zal maar machinist zijn en die baas geloven en hop, weer iemand onder je trein.

Sommige machinisten maken het nooit mee, waarschijnlijk ook doordat ze langzaam moeten rijden bij een melding.

Maar ik las ergens dat iemand er al 16 onder zijn trein had gehad. @Emmo , hij zal goed zijn met cijfertjes, maar hij heeft geen idee hoe het op de werkvloer aan toe gaat.Je zal maar machinist zijn en die baas geloven en hop, weer iemand onder je trein.Sommige machinisten maken het nooit mee, waarschijnlijk ook doordat ze langzaam moeten rijden bij een melding.Maar ik las ergens dat iemand er al 16 onder zijn trein had gehad.

04-11-2017 09:12:25 Emmo

Een voormalige vriendin werkte in zo'n tehuis als verpleegkundige. Die konden daar af en toe met een plastic zakje langs de spoorbaan de stukjes verzamelen. @stora : Ik denk dat het meer een kwestie van pech hebben is. Wat ik begrijp dat bepaalde trajecten, langs gekkengestichten waar de cliënten vrij ogen lopen, en in bepaalde seizoenen, hoogtij is.Een voormalige vriendin werkte in zo'n tehuis als verpleegkundige. Die konden daar af en toe met een plastic zakje langs de spoorbaan de stukjes verzamelen.

04-11-2017 09:18:17 stora

Maar je zal maar machinist zijn en dan uit alle macht remmen en dan met lood in je schoenen uitstappen en kijken wat er onder je trein ligt.

Dat beeld krijg je toch nooit meer van je netvlies af. @Emmo , ik ken iemand die bij een psychiater loopt en ik zeg altijd tegen hem, komt wel goed gekkieMaar je zal maar machinist zijn en dan uit alle macht remmen en dan met lood in je schoenen uitstappen en kijken wat er onder je trein ligt.Dat beeld krijg je toch nooit meer van je netvlies af.

04-11-2017 12:46:11 merlinswit

Misschien moet deze bestuurder eens een trein gaan besturen. Dan zal hij snel anders gaan piepen.

@Emmo : Bij Etten-Leur heb je zo een kliniek. Daar is het regelmatig raak (of juist mis).Misschien moet deze bestuurder eens een trein gaan besturen. Dan zal hij snel anders gaan piepen.

