Hongaarse kat Rudi lift honderden kilometers naar Eindhoven

'Zoeken naar een speld in een hooiberg', noemde Dierenopvangcentrum De Doornakker de zoektocht naar kat Rudi die tien dagen geleden met een vrachtwagen vanuit Hongarije naar Eindhoven was gekomen. Een oproep op Facebook had uiteindelijk succes, en een tot tranen geroerde Eva uit Hongarije meldde zich als eigenaresse.De oproep van de bij Philips gevonden kat op Facebook werd massaal gedeeld, en kwam terecht in een Hongaarse Facebookgroep waar ook Eva in zat. Het dierenopvangcentrum liet in de in de oproep 2 typische kenmerken van Rudi achterwege om te voorkomen dat onrechtmatige 'eigenaren' zich zou melden.,,Eva wist deze kenmerken direct te benoemen en was in tranen toen ze onze medewerker sprak'', zegt het dierenopvangcentrum.Het duurt nog wel even voordat het blije baasje haar kat weer in de armen kan sluiten. Het laten terugkeren van Rudi naar Hongarije is niet eenvoudig. Naast het regelen van transport heeft Rudi een chip en een paspoort nodig plus een extra enting waardoor het dier verplicht nog drie weken in het opvangcentrum moet blijven. ,,We zijn er dus nog niet maar hopen op een hereniging tussen Rudi en Eva.''