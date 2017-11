Russische bom in kringloopwinkel in Appingedam

Een bijzondere ontdekking woensdagmiddag in kringloopwinkel De 3 Winkeliers in Appingedam. Een medewerker pakte ingebrachte dozen uit en stond plotseling met een anti-tankmijn van vermoedelijk Russische makelij in handen. De winkel is ontruimd.Toch schakelde de politie de Eplosieven Opruimingsdienst (EOD) in. Medewerkers zijn onderweg om de bom onschadelijk te maken.De medewerker van de winkel belde de politie na het vinden van de mijn. Foto