Honden kunnen soms niet slapen omdat ze piekeren

Urenlang wakker liggen doordat je niet kunt stoppen met piekeren, het is iets wat de meeste mensen wel eens hebben meegemaakt. Maar dat honden daar ook wel eens last van hebben, was tot nu toe niet bekend.



Hongaarse onderzoekers schrijven in The Royal Society dat het slaap- en droomgedrag van honden nog meer op dat van mensen lijkt dan gedacht. Ook honden kunnen volgens hen wakker liggen door gepieker.



De wetenschappers bestudeerden het slaappatroon van 16 honden. Vlak voor de dieren gingen slapen kregen ze een positieve of negatieve ervaring te verwerken. Ze zagen bijvoorbeeld een intimiderend vreemd persoon of werden juist geknuffeld door hun baasje. De honden met de positieve ervaring sliepen verrassend veel dieper en consistenter dan de honden die werden bang gemaakt. Die dieren lagen vaker wakker en bleven langer in hun remslaap.



Uit eerder onderzoek van Harvard kwam al naar voren dat honden net als mensen dromen over wat ze overdag meemaken. “Het is op een minder logische wijze en een stuk visueler, maar er is geen enkele reden om te denken dat honden helemaal anders dromen dan mensen. Waarschijnlijk dromen ze van het gezicht van hun baasje, of over hun geur. En hoe ze je gelukkig kunnen maken, of juist kunnen plagen,” zeiden de onderzoekers destijds.

