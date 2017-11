Man staat op uit de dood en sterft vervolgens weer

Een 24-jarige Peruaanse man heeft zijn familie de stuipen op het lijf gejaagd door tijdens zijn eigen begrafenis 'tot leven te komen'.



Watson Franklin Mandujano Doroteo uit de stad Tingo Maria in Peru werd op 21 oktober doodverklaard nadat er complicaties waren opgetreden tijdens een wortelkanaalbehandeling.



Tijdens de begrafenis lag de 24-jarige man in een open kist. En toen gebeurde het. Alerte familieleden zagen hoe zijn borstkas zachtjes op en neer ging. Ze haalden er vliegensvlug een dokter bij en die bevestigde hun vermoeden: hij vertoonde tekenen van leven.



Doroteo werd in allerijl uit de kist gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd de man helaas opnieuw doodverklaard. Wellicht was hij tot die tijd verdoofd geweest door de medicatie tijdens de behandeling, maar stierf hij daarna alsnog. Dat claimt althans zijn familie.



Volgens zijn troosteloze verwanten had men Doroteo het geneesmiddel Diazepam toegediend in aanloop naar de operatie. De politie onderzoekt de merkwaardige zaak. Zijn familie eist gerechtigheid.

