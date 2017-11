Vraagtekens bij overlevingstocht Amerikaanse zeilsters

Klopt het spectaculaire verhaal van de twee Amerikaanse zeilsters die maanden over de Stille Oceaan zwierven voordat ze door de Amerikaanse marine werden gered eigenlijk wel? Er is twijfel ontstaan, onder meer omdat de vrouwen een noodradiobaken aan boord niet hebben gebruikt om alarm te slaan.



Het verhaal van Jennifer Appel en Taha Fuiaba is dat ze in mei in hun zeilboot de Sea Nymph vanuit Hawai naar Tahiti vertrokken en dat hun motor kapot ging in een storm. Ze dreven daarna de oceaan op en probeerden vergeefs contact te maken met andere schepen.



Pas op 24 oktober kreeg een Taiwanese vissersboot de Sea Nymph in de gaten. Het Amerikaanse marineschip de USS Ashland pikte de vrouwen en hun twee grote honden een dag later op uit zee. Ze hadden de trip overleefd doordat ze een waterzuiveraar plus eten voor een jaar bij zich hadden.



De twijfel die is ontstaan, heeft te maken met het noodradiobaken Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB). Dit systeem moeten zeeschepen aan boord hebben en kan in geval van nood geactiveerd worden.



Ook de zeilsters hadden dit radiobaken aan boord, maar ze hebben het niet gebruikt. Volgens de twee deden ze dat niet omdat ze niet bang waren dat hun leven in direct gevaar was.



Een ander punt van discussie gaat over de storm waarin de zeilsters verzeild zouden zijn geraakt en waarin hun motor averij opliep. Ze zeggen dat ze al de eerste nacht op zee in die storm terechtkwamen en dat die drie dagen duurde. Maar weerrapporten tonen aan dat het in die periode niet heeft gestormd.



Hoe dan ook, de Amerikaanse kustwacht heeft in juni contact gehad met de vrouwen, nadat ze hadden gemeld dat ze motorpech hadden. Ze waren toen vlak bij hun eindbestemming Tahiti. Tijdens dat gesprek zeiden de vrouwen dat ze niet ongerust waren en dat ze erop vertrouwden dat ze zeilend Tahiti konden bereiken.



Dat lukte niet en de vrouwen dreven af richting oceaan. Na twee maanden begonnen ze noodsignalen uit te zenden, waar geen antwoord op kwam. Pas na honderd dagen werden ze ontdekt door de vissers uit Taiwan.



Na hun redding zeiden de vrouwen dat ze twee maal waren aangevallen door haaien van meer dan tien meter lang en dat ze bang waren geweest dat ze het niet zouden overleven.

Reacties

02-11-2017 19:27:55 HHWB

T S Liars, liars pants on fire...

02-11-2017 19:32:12 Mamsie

Quote:

Tijdens dat gesprek zeiden de vrouwen dat ze niet ongerust waren en dat ze erop vertrouwden dat ze zeilend Tahiti konden bereiken.



... dat ze bang waren geweest dat ze het niet zouden overleven.



Ze spreken zichzelf in ieder geval duidelijk tegen. Ze spreken zichzelf in ieder geval duidelijk tegen.

02-11-2017 20:53:54 Emmo

Als professioneel zeeman kan ik van dit hele verhaal absoluut geen chocola maken.

Marsepein en amandelspijs zal misschien net gaan.

02-11-2017 20:56:11 Heusdenaar

En terwijl ik de bovenstaande zin type denk ik bij mijn eigen er zijn zat gekken op de wereld die zogenaamde ontvoeringen, verkrachtingen of overvallen verzinnen dus is het toch best mogelijk dat dit ook verzonnen is. @Mamsie : Ik vraag mijn eigen af waarom ze over zoiets zouden liegen?En terwijl ik de bovenstaande zin type denk ik bij mijn eigen er zijn zat gekken op de wereld die zogenaamde ontvoeringen, verkrachtingen of overvallen verzinnen dus is het toch best mogelijk dat dit ook verzonnen is.

