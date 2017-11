Vader mag nier niet afstaan aan doodzieke peuter vanwege crimineel verleden

Krijgt de 2-jarige Amerikaanse peuter A.J. op tijd zijn niertransplantatie? Amerikaanse media staan vol met het verhaal over de doodzieke peuter die met spoed een nieuwe nier moet. Enige redding: zijn criminele vader.



De 2-jarige A.J. Burgess ligt al tien maanden in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Atlanta. Nadat hij een maand te vroeg was geboren, werd al snel duidelijk dat n van zijn nieren niet werkt, schrijven Amerikaanse media.



Zijn enige redding is een niertransplantatie. De vader van de doodzieke peuter blijkt de perfecte donor. Vader Anthony wil dolgraag zijn nier afstaan. En probleem: de man heeft een crimineel verleden en zit in de cel voor diefstal. Het ziekenhuis en justitie vrezen dat de man de benen neemt als hij zijn cel verlaat.



De vader werd begin oktober al vervroegd vrijgelaten. Op 3 oktober stond er een operatie gepland en zou A.J. een niertransplantatie krijgen. Maar vader Anthony ging in de fout en werd opgepakt vanwege verboden wapenbezit. De operatie ging niet door, de vader moest terug de cel in.



Het ziekenhuis laat weten eerst onderzoek te willen doen naar de vader voordat een nieuwe operatie wordt ingepland.



De moeder van het jongetje is wanhopig. In de media zegt zij dat ze het onterecht vindt dat haar kind wordt gestraft voor de fouten van zijn vader. Ze is bang dat haar kind het niet gaat halen. Elke dag dat de transplantatie wordt uitgesteld, is de kans groter dat A.J. het niet gaat overleven.



Het jongetje werd dit weekend nog op de intensive care opgenomen vanwege een infectie. "Mijn kind verdient dit niet", zegt moeder Carmellia.

