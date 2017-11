Schunnige grappenmakers veranderen Vinkeveens bedrijfslogo

Nog onbekende grappenmakers hebben in de nacht van zaterdag op zondag flink met het logo van een Vinkeveens bedrijf gepuzzeld. De letters van het Sport Medisch Centrum werden van de muur getrokken en in een andere volgorde weer opgehangen.Minder grappig was dat sommige letters vernield werden. Het belaagde pand staat op het Tuinderslaantje bij de voormalige bibliotheek.Via Facebook roept het bedrijf mensen die iets van de vernieling gezien hebben op zich te melden. Ook gaat het bedrijf camerabeelden bekijken en proberen de schade op de daders te verhalen.