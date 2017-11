Amsterdam zet psychologen in bij afvalprobleem

Stadsdeel West in Amsterdam denkt het afvalprobleem in de stad op te kunnen lossen met ‘breinsessies gedragsbeïnvloeding’. Het stadsdeel heeft daarom

Ik las de kop te snel en miste in eerste instantie het probleem.En het woordje 'in'.

02-11-2017 11:15:11

Balderic

Senior lid

WMRindex: 931

OTindex: 2



We proberen nu iedereen in Nederland op te leiden tot afvalscheider en dat lukt natuurlijk nooit. Het enige dat wel lukt is een enorme ergernis opwekken bij een groot deel van de bevolking.

Dat uit zich in baldadig gedrag door het dus maar overal neer te kwakken.



De oplossing is m.i. simpel. Maak het afval weer simpel. Gewoon alles in een bak en laat het sorteren door mensen die daar voor opgeleid zijn. Dat schept banen en voorkomt dit soort uitwassen.



Dan heb je ook geen psychologen nodig.