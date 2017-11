Groot deel leerlingen locatie Zadkine Rotterdam volgt lessen niet

Het merendeel van de leerlingen op de opleiding logistiek van het ROC Zadkine in Rotterdam volgt de lessen in het rooster niet. Verzuim wordt op de mbo-school vrijwel niet geregistreerd. Leerlingen die niet of nauwelijks op school zijn geweest, haalden toch hun diploma, blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond en de NOS.



Medewerkers vertellen dat alle 700 mbo-scholieren op de afdeling van het ROC Zadkine aan het begin van de dag als aanwezig worden aangemeld, ook al is dagelijks gemiddeld meer dan de helft absent. Leerlingen worden ook niet ge´nformeerd over wijzigingen in het lesrooster.



De Onderwijsinspectie constateerde vorige maand in een rapport dat de aanwezigheidsregistratie op de locatie aan de Aluminiumstraat niet deugt en niet betrouwbaar is. Het veelvuldig verzuim leidt volgens de inspectie tot een ernstige situatie met een groot risico op uitval van kwetsbare leerlingen.



De inspectie heeft het ROC Zadkine drie maanden gegeven om maatregelen te nemen. Als de situatie dan niet is verbeterd, wordt een boete opgelegd.



Het ROC Zadkine bevestigt dat er problemen waren op de locatie. Inmiddels zijn op de opleiding logistiek nieuwe leidinggevenden aangesteld en is de situatie volgens de school verbeterd. De Onderwijsinspectie zou recent opnieuw een bezoek hebben gebracht aan de school en hebben geconstateerd dat er minder verzuim is. Daarover is alleen nog geen rapport verschenen, zegt een woordvoerder van Zadkine.



De medewerkers vertellen de NOS dat zij de problemen met de aanwezigheidsregistratie hebben gemeld bij hun leidinggevenden en dat er niets met de klachten is gedaan. Ook op dit moment zit soms maar een handjevol leerlingen in de klas en wordt verzuim nog steeds niet goed geregistreerd, zeggen zij.



Ook in juni kwam de opleiding logistiek van het ROC Zadkine al negatief in het nieuws. Toen bleek dat docenten actief meewerkten aan fraude met tentamens. Zij benaderden spijbelende leerlingen om toch tentamens te maken en gaven hun de vragen en antwoorden van de toetsen. Naar aanleiding van dit nieuws werden drie werknemers geschorst en tientallen tentamens ongeldig verklaard.

Reacties

01-11-2017 18:38:35 merlinswit

Jammer dat mijn klasgenoten niet verzuimden. Had ik teminste mijn lessen kunnen volgen zonder hun rare gedrag, omdat het stoerder was te blijven zitten en te zakken voor examens....



Wel jammer voor de welwillende leerlingen dathun diploma niets waard is, omdat ze als cadeautjes uitgedeeld werden.



01-11-2017 19:00:40 stora

Al die scholen zijn gewoon veels te groot geworden.

Het zijn net fabrieken.

En dan krijg je dit soort toestanden.



01-11-2017 20:12:10 venzje

Er zijn meer onderdelen van Zadkine die een administratieve puinhoop zijn. De Vakschool in Schoonhoven is ook berucht.

01-11-2017 21:11:34 Heusdenaar

Als je echt wilt leren is ook een stukje eigen verantwoordelijkheid een eis. Toen ik op de MBO zat moesten we elke les nog een absentie lijst tekenen. De leraar controleerde echt niet 1 voor 1 of je er was of niet dus waren er best beel die in plaats van een ander een handtekening zette in de derde en de vierde jaar moesten we inchecken met een scanner en ook toen werden er veel pasjes achtergelaten om voorelkaar in te checken. Maat is dat nou de fout van de school? Misschien wel maar ik denk dat het grootste probleem toch bij de leerling zelf ligt daarna bij de ouders en als laatst moet de school de schuld krijgen en niet andersom.



Als de ouders geen interesse tonen in de opleiding van hun kinderen en dat kind wilt spijbelen dan lukt het ze toch wel.



Ik weet van mijn tijd nog dat er klasgenoten waren die thuis bleven als ze een scheet moesten laten want ze voelden zich dan doodziek en de ouders keurden dat goed. Bij ons thuis was tot en met de 3e jaar MBO de regel dat je hoe dan ook altijd naar school moest en als de leraar vond dat je echt ziek was werd er naar huis gebeld en je werd opgehaald door een van de ouders.



En ja natuurlijk heb ik ook wel eens gespijbeld maar vergeleken met andere studenten viel dat reuze mee gewoon omdat er strenge toezicht van huis uit was. Daar ben ik mijn ouders nu ook wel dankbaar voor.

01-11-2017 21:17:19 Emmo

Probleem voor de school is natuurlijk wel dat die spijbelende leerlingen wel een diploma krijgen.

Hoe flikken ze dat?

Met de bonnetjes van de supermarkt?

