China wil bespotters volkslied drie jaar cel geven

China wil nog harder gaan optreden tegen mensen die geen respect tonen voor het volkslied. Wie de 'Vrijwilligersmars' bespot, zou drie jaar de cel in moeten.



Vorige maand werd al een wet ingevoerd om mensen die het volkslied niet respecteren vijftien dagen vast te zetten. Het parlement bekijkt nu of de wet kan worden aangepast om ook zwaardere gevangenisstraffen te kunnen opleggen.



De wet geldt ook voor de Chinese gebieden Hongkong en Macau. Een conceptvoorstel voor de aangepaste wet wordt de komende tijd besproken in het Chinese parlement.



De wetgeving omtrent het Chinese volkslied zal vooral in Hongkong met argusogen worden bekeken. De regio, die een speciale status binnen China heeft, ziet zichzelf graag als autonoom land.



In 2015 werd het Chinese volkslied tijdens een voetbalwedstrijd van Hongkong met boegeroep ontvangen door de fans, waarna Hongkong een boete kreeg opgelegd door wereldvoetbalbond FIFA.

Reacties

01-11-2017 18:54:57 stora

Maar elk volkslied hoort met respect ontvangen te worden.

Ik zag van de week een klein stukje dat Max Verstappen gewonnen had en dat het Wilhelmus gespeeld werd en ik zag dat Max ineens dacht oei, mijn pet moet van mijn kop.

01-11-2017 21:38:13 Heusdenaar

@stora : Kon hij wel meezingen? Ik ken genoeg Nederlanders die het Wilhelmus niet mee kunnen zingen. Hier in Turkije wordt bij ieder gelegenheid het Turks volkslied gezongen (vind ik trouwens wel zeer overdreven maar dat moet ik zeker niet te hard roepen) in het begin kon ik niet meezingen omdat ik het niet kende en werd ik heel rar aangekeken en er werd ook altijd om uitleg gevraagd waarom ik niet meezong. Toen ik aangaf dat ik in Nederkand was geboren en getogen en de Turkse volkslied mij nooit werd geleerd konden ze dat nog wel accepteren maar ik besloot maar toch om het zp snel mogelijk te leren want he weet maar nooit hier. Wij zingen nu ook elke week voor we moeten voetballen de volkslied.

01-11-2017 21:42:10 Emmo

Persoonlijk vind ik dat we in Nederland wel een beetje te laks met dat soort dingen omgaan. @Heusdenaar : Niks mis mee.Persoonlijk vind ik dat we in Nederland wel een beetje te laks met dat soort dingen omgaan.

01-11-2017 21:45:46 stora

@Heusdenaar , weet ik niet, hij stond wel trots te kijken zoals het hoort

01-11-2017 22:07:56 Heusdenaar

@Emmo : Ok ik ben best trots om mijn Turkse nationaliteit maar om echt overal het volkslied te zingen is echt overdreven. 2 weken geleden was er een informatie bijeenkomst op de school van mijn oudste zoon op een zondag ochtend om 11 uur dus ik met tegenzin daarheen omdat het te vroeg was en had snel mijn trainingspak aangetrokken waar een groot Turks vlag op stond. Voor het begin werden we allemaal netjes verzocht om een minuut stilte houden (weet in godsnaam nog steeds niet voor wie maar volgens mij voor iedereen die voor Turkije is omgekomen) en daarna het volkslied te zingen. Dus ik zei net iets te hard nee he niet weer roch ik moet dadelijk voetballen en dan zing ik weer het volkslied ik mag achteraf van geluk spreken dat ik die Turkse vlag op mijn rug had. Ik hoorde daar mensen met elkaar fluisteren of ik misschien een lid can de gulen beweging zou zijn en hoorde een ander weer terug fluisteren nee nee ik denk het niet kijk die vlag op zijn rug het is gewoon een Europeaan dat hoor je aan zijn accent en aan zijn kleding stijl. Deze keet ben ik er goed vanaf gekomen maar de volgende keer moet ik daar echt mee oppassen. En met een beetje pech sta je hier 5 keer op een dag het volkslied te zingen.

