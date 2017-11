Tottenham verbant fans voor gooien met urine

Twee supporters van Tottenham Hotspur mogen zich de rest van hun leven niet meer in een stadion vertonen. EÚn van hen plaste vorige week tijdens de verloren bekerwedstrijd op Wembley tegen West Ham United (2-3) in een plastic beker, de ander gooide de gevulde beker vervolgens richting de fans van West Ham.



Ze filmden hun onfrisse actie zelf en plaatsten het op de sociale media. Tottenham Hotspur heeft de daders ge´dentificeerd. "Dit gedrag is onacceptabel'', zei een woordvoerder van de club in Engelse media. "We gaan beide personen die te zien zijn in de video een levenslang stadionverbod geven.''



De Spurs verspeelden op Wembley een voorsprong van 2-0. West Ham pakte alsnog de winst (2-3) en plaatste zich voor de kwartfinales van de League Cup, waarin het met Arsenal weer een stadgenoot treft.

