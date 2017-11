Italiaanse kinderen mogen niet meer alleen naar school

Italiaanse ouders zijn sinds september verplicht om hun kind naar school te brengen en aan het einde van de dag weer op te halen. Als ze niet komen opdagen, zal de onderwijzer de politie inschakelen.



Want aan de nieuwe maatregel wordt niet getornd: vanaf dit schooljaar mogen kinderen tot veertien jaar oud het traject tussen school en huis niet meer zelfstandig afleggen. Honderden Italiaanse scholen hebben in een brief aan ouders gemeld dat zij niet langer juridisch verantwoordelijk willen zijn voor mogelijke ongevallen onderweg. En dus dragen zij die verantwoordelijkheid over aan ouders.



ĎWie in ItaliŽ kinderen onder de veertien jaar aan hun lot overlaat, kan tot vijf jaar cel krijgen,í staat in de brief van de onderwijsinstanties. De scholen volgen hiermee een recente uitspraak van het Hof van Cassatie, waarin een school en het ministerie van Onderwijs aansprakelijk werden gesteld voor de dood van een scholier die vijftien jaar geleden werd geschept door een stadsbus in de buurt van haar school.



Ouders reageren woedend op de nieuwe maatregel. Het combineren van werk en ouderschap is nu al lastig zat, zeggen zij. En dat geldt in het bijzonder voor tweeverdieners. Want zij hebben net al een bijzonder zware tijd achter de rug: in ItaliŽ duurt de zomervakantie voor kinderen liefst drie maanden, en dat betekent veel extra geregel.



Bovendien, zeggen critici, worden met de maatregel Italiaanse kinderen, die toch al bekendstaan als verwende moederskindjes, er niet zelfstandiger op. Volgens een onderzoek zou in ItaliŽ slechts zoín 7 procent van de kinderen alleen naar school gaan. In Duitsland en Engeland zou dat 40 procent zijn.

Reacties

01-11-2017 09:34:27 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.017

OTindex: 27.679

Ik ben één keer naar school gebracht. Dat was toen ik 4 jaar oud was en voor het eerst naar de kleuterschool ging.

01-11-2017 09:42:25 allone

Stamgast



WMRindex: 30.209

OTindex: 60.919

@Sjaak : ik 2x : 1x naar de kleuterschool en 1x naar de 'grote' (lagere) school

01-11-2017 10:28:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.768

OTindex: 16.350



Vanaf de tweede (groep 4) mochten we op eigen gelegenheid. Ik werd gebracht naar de kleuterschool (Moest daarvoor een doorgaande weg oversteken), op de lagere school in de eerste klas liep één van de leerkrachten van het begin van de straat naar school, met een kloft kinderen aan een touw. Allemaal een lus vastpakken en meelopen. En weer terug. Was ca een half uur langs diezelfde doorgaande weg (Ceintuurbaan - Steenwijkerstraatweg in Meppel).Vanaf de tweede (groep 4) mochten we op eigen gelegenheid.

01-11-2017 11:19:30 submarine

Senior lid

WMRindex: 557

OTindex: 490

Wnplts: Oceania

Wat een flauwekul. Leer je kinderen maar dat ze goed moeten opletten in het verkeer. Dat is mij vroeger ook grondig bijgebracht.

01-11-2017 11:43:33 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.885

OTindex: 2.891

Het gaat om een gerechtelijke uitspraak. En daar gaat het dus fout. Helaas is het daar dus wel nodig om zo met leerlingen om te gaan. Ipv. klagen over de scholen kan men beter klagen over de rechterlijke macht.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: