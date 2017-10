Piloot breekt horrorlanding net op tijd af

Hachelijke momenten aan boord van een toestel van Enter Air dat zondag tijdens hevige rukwinden probeerde te landen in het Oostenrijkse Salzburg. Vlak voordat de wielen de grond zouden raken, kwam de rechtervleugel angstwekkend dicht bij de landingsbaan.De piloot van de Boeing 737-800 besloot op het laatste moment een doorstart te maken, waarna hij het advies kreeg terug te vliegen naar Frankfurt, schrijft de Aviation Herald. Verschillende vliegtuigspotters legden de manoeuvre vast.Het vliegtuig landde ruim een uur later veilig in Frankfurt. Dat de passagiers aan boord kalm waren gebleven, bewijst de video van Manfred Ortel, die het voorval vanuit het toestel filmde.