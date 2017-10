Elf kilometer rennen in een paar minuten

Stipt om twee uur klonk het startschot en voor tweeën was de eerste loper al binnen. Het wonder van de eerste Tiedkwietloop was geschied.De naam voorspelde op voorhand snelle tijden. In Hoogeveen waren de deelnemers aan het nachtelijke hardloopevenement verzekerd van een persoonlijk record. Met een knipoog, uiteraard.Zesendertig lopers kozen voor de route van 11 kilometer, eentje ging voor de langste afstand van 17 kilometer en vijftien mensen wandelden 8,5 kilometer.Dik Zantingh, samen met Jetty van Achteren trainer van de organiserende loopgroep Enjoy Running, was tevreden over de eerste editie van de Tiedkwietloop.,,In Steenwijk was jarenlang een loop onder dezelfde naam. Maar die bestaat helaas niet meer. Wij vonden het tijd om zelf een wintertijdloop te organiseren. We hebben heel veel enthousiaste reacties ontvangen. En 52 deelnemers voor een eerste editie is best goed. Een paar mensen zijn thuisgebleven vanwege het weer.’’De looproute ging over verharde wegen, op sommige plaatsen extra verlicht. ,,We hadden extra lichtjes opgehangen’’, vertelt Zantingh. ,,Een stuk of veertig. Ik heb tijdens de loop een paar keer wat lichtjes moeten vervangen, want kennelijk waren er mensen op pad die het lollig vonden om de lichtjes te verwijderen.’’Puur naar de wijzers van de klok kijkend was het niet ingewikkeld om midden in de nacht een ‘snelle tijd’ te realiseren. De beloning was een tinnen medaille, speciaal gefabriceerd door Tin-Art in Zuidwolde.,,Een loper was voor twee uur al binnen, te vroeg’’, vertelt Zantingh lachend. ,,Meerdere mensen net na tweëen. Die hebben in een paar seconden 11 kilometer afgelegd.’’Volgens Zantingh is het helemaal geen gekke manier om aan de wintertijd te wennen. ,,Het is niet meteen gezond voor je bioritme als je dagelijks midden in de nacht gaat hardlopen. Maar ik denk dat meerdere mensen zondag even wat langer zijn blijven liggen. Het kan geen kwaad om op deze manier je biologische klok te verzetten.’’De eerste Tiedkwietloop stond in het teken van Spieren voor Spieren, de stichting die geld inzamelt voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Gezamenlijk doneerden de lopers 200 euro. ,,Je hoopt altijd op meer, maar ook dit is een mooi begin.’’