Plasje op het veld komt Britse doelman duur te staan

Een vrij bijzonder moment in de voetbalwedstrijd tussen Bradford en Salford, uitkomend in de 6e klasse van Engeland. Salford City-doelman Crocombe kreeg vlak voor tijd een rode kaart. En in eerste instantie had niemand door waarom.



Wat bleek, Crocombe had tijdens de wedstrijd zijn blaas geleegd. En dat kon de scheids niet waarderen: rood voor de doelman.



Salford won de wedstrijd overigens met 2-1. De club is deels eigendom van vijf bekende Manchester United-vedetten: Gary en Phil Neville, Paul Scholes, Nicky Butt en Ryan Giggs.



De keeper zelf bood na de wedstrijd nog zijn excuses aan. "Ik heb niemand willen beledigen."



Gary Lineker maakte er nog een grap van. Tijdens het WK in 1990 poepte hij op het veld, zo bekende hij jaren later. In reactie op deze rode kaart zei Lineker: "Dan zou ik destijds een levenslange schorsing hebben gekregen."

Reacties

30-10-2017 22:38:47 Emmo

Ik vraag me af of daarover iets in de reglementen staat.

