Schaap aangehouden voor roekeloos wandelgedrag

Een schaap is in vrijdagavond door de politie in Alphen aan den Rijn ingerekend voor "roekeloos gedrag". De politie zegt op Twitter dat het schaap ontsnapt was en over de weg wandelde. Volgens Omroep West plukten de agenten het schaap van de N11.Het dier werd meegenomen in de auto van de politie en werd na zijn 'aanhouding' en een selfie met de agenten weer in de wei gezet.Op Twitter vragen mensen zich af of het schaap een boete heeft gekregen en of het beest inmiddels op de barbecue ligt.