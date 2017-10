Mysterieuze lichtbol in Rusland waargenomen

Duizenden Russen zijn in de ban van een enorme lichtbol. Vrijdagnacht werd het licht waargenomen in Noord-Siberië. De gloeiende bol nam in formaat toe, maar was binnen enkele seconden verdwenen. Mogelijk gaat het om een test met een Russische raket.Op social media barst het van claims dat ‘aliens arriveren in een enorme UFO’ en bij lokale inwoners ‘liepen de rillingen langs hun rug’, aldus de krant The Siberian Times.De Russische fotograaf Sergey Anisimov nam een foto van het tafereel en zegt: ,,De bol steeg op van achter de bomen en kwam mijn richting uit. Ik dacht eerst dat het een zoeklicht was, maar toen veranderde de vorm in een boog en meteen daarna was het verdwenen.’’Wetenschappers moeten nog bevestigen wat de oorzaak van het licht is, maar dezelfde nacht vonden ook nucleaire oefeningen plaats. Dat meldde het Russische ministerie van Defensie. Mogelijk was de lichtbol een spoor van een intercontinentale raket die is gelanceerd door Russische militairen.