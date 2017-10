Dubbelganger van voortvluchtige schutter twee keer opgepakt

Een 22-jarige rapper uit Groningen maakt zich grote zorgen om zijn veiligheid. In een dag tijd werd hij door de politie tot twee keer toe aangezien voor Azim Aynaci, de voortvluchtige man die ervan wordt verdacht dat hij een 21-jarige student in Groningen neerschoot."Hij is mijn dubbelganger", zegt rapper Timor Ivanov in het Dagblad van het Noorden. "Maar ik ben niet Azim. Ik heb een gouden tand, een pukkel op mijn kin en blauwe ogen."Ivanov - ook wel bekend onder zijn artiestennaam Soefie Ritch - werd donderdagavond twee keer omsingeld door agenten: eerst in een broodjeszaak, daarna bij het treinstation. "En verkeerde beweging had hem zijn leven kunnen kosten", zegt zijn advocaat tegen RTL Nieuws. "Mijn clint maakt zich dan ook ernstig zorgen om zijn veiligheid. En niet alleen om de politie. Hij heeft ook te duchten van overijverige burgers die wellicht in actie willen komen als ze hem zien."De voortvluchtige Aynaci is vermoedelijk degene die bij het schietincident op zondagochtend 21 oktober de trekker overhaalde. Het 21-jarige slachtoffer werd om niets neergeschoten. Hij is blijvend verlamd aan zijn onderlichaam. De politie arresteerde eerder twee andere verdachten. Die mannen, van 19 en 20 jaar, zitten nog vast.Ivanov zweert in het DvhN dat hij niets met criminaliteit te maken heeft. "Ik hou me niet bezig met criminaliteit. Ik ben een 22-jarige rapper. Ik heb een toekomst."