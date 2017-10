Boefjes krijgen bij aanhouding voortaan spuugmasker op in Amsterdam

Jaarlijks worden in de eenheid Amsterdam ruim 35 incidenten geregistreerd van politieagenten die bespuugd zijn. Het werkelijke aantal van deze spuugincidenten ligt waarschijnlijk nog veel hoger.Agenten ervaren bespuugd worden als smerig en beledigend. Daarnaast vormt het ook een potentieel gevaar voor de gezondheid. Reden genoeg voor de Amsterdamse politie om dit jaar een pilot te starten met het gebruik van spuugmaskers.Tussen juli 2017 en december 2018 gebruikt de politie Amsterdam het spuugmasker. Dit is een stoffen, gaas-achtig masker met een bredere stoffen strook rondom de mond dat over het hoofd van de spuger wordt getrokken. Ademen en praten blijft hierdoor mogelijk, spugen echter niet. Door het gaas kan ook nog steeds oogcontact worden gemaakt.Enkele basisteams gingen als eerste aan de slag met het spuugmasker en ondertussen is de hele eenheid met het masker uitgerust. Agenten kiezen er zelf voor of ze het spuugmasker meenemen de straat op en de vraag is naar de maskers is groot. Het masker is ook al 42 keer gebruikt. “Het spuugmasker geeft ons iets in handen om de situatie na een spuugincident makkelijker en meer de-escalerend de baas te kunnen zijn”, aldus een enthousiaste agent.Zonder spuugmasker proberen agenten vaak op andere manieren te voorkomen dat ze (meermaals) bespuugd worden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van geweld of voorwerpen als jassen. Dit kan risico’s voor de spugende persoon met zich mee brengen en deze risico’s worden door het gebruik van een spuugmasker beperkt. Het beoogde doel van de spuugmasker-pilot is dan ook de-escalatie: het spuugmasker stopt op een effectieve en eenvoudige manier het spugen en verkleint hiermee de (gezondheids)risico’s voor zowel de spuger als de betrokken agenten.Aan het gebruik van het spuugmasker zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag het masker alleen aangebracht worden bij een persoon die tijdens het betreffende incident al een keer gespuugd heeft naar mensen en/of goederen. Het spuugmasker voorkomt dus vooral herhaaldelijk spugen. Daarnaast wordt het masker alleen aangebracht bij personen die eerst geboeid zijn. Zodra iemand het masker draagt, moet er altijd een agent bij deze persoon blijven. In het geval dat iemand overgeeft of in ademnood komt, moet het spuugmasker namelijk meteen verwijderd worden.Eind 2018 wordt de pilot geëvalueerd en zal gekeken worden naar de mogelijkheid om het spuugmasker een vast onderdeel van de politie-uitrusting te maken.