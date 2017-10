Hackers veranderen slimme stofzuiger LG in spionagerobot

Hackers zijn erin geslaagd om de slimme stofzuiger van LG om te toveren in een heuse spionagerobot. Met de camera in de stofzuiger, die ook als rijdende beveiligingscamera functioneert, konden de hackers rondkijken in het huis van het slachtoffer.De hackers werken als onderzoekers bij beveiligingsbedrijf CheckPoint en wilden met hun hack aantonen dat slimme apparaten van LG niet goed beveiligd zijn. Alle apparaten die met LG's SmartThinQ-app werken, die LG-klanten gebruiken om hun slimme apparaten te besturen, waren kwetsbaar.In het geval van bijvoorbeeld een oven of wasmachine valt het risico nog wel mee: een hacker zou de oven kunnen voorverwarmen of kunnen zien wanneer de wasmachine klaar is. Maar in het geval van de Hom-Bot, de slimme stofzuiger van LG, is het risico een stuk groter.De Hom-Bot is naast een robotstofzuiger ook een rijdende beveiligingscamera. Het apparaat is voorzien van een camera en bewegingssensoren. Op die manier kunnen mensen bijvoorbeeld hun huisdier in de gaten houden. Volgens LG zijn er meer dan een miljoen Hom-Bots verkocht, waarvan de laatste modellen zijn voorzien van een camera.Het lukte de hackers om in te breken bij de SmartThinQ-app. Door de app aan te passen en wat beveiligingsmaatregelen uit te schakelen hoefden de hackers alleen maar een e-mailadres van het slachtoffer te hebben. Daarmee konden ze inloggen en de apparaten van de persoon besturen."Deze kwetsbaarheid laat zien dat slimme apparaten kunnen worden misbruikt, bijvoorbeeld om eigenaren te bespioneren of gevoelige data te stelen", aldus de onderzoekers van CheckPoint. Ook stellen ze dat criminelen deze kwetsbare apparaten kunnen overnemen om grootschalige internetaanvallen (ddos) uit te voeren of malware te verspreiden.De Hom-Bot is het zoveelste slimme apparaat dat kwetsbaar blijkt voor hackers. Eerder werd duidelijk dat onder andere slimme thermostaten, hoverboards, met internet verbonden barbecue's en slim speelgoed van kinderen kan worden gehackt. De risico's variŽren van aangebrand vlees op de barbecue tot het bespieden van je kind via een slimme Barbie-pop.Eerder deze maand begon de Action-camera van de Gelderse Rilana Hamer plotseling tegen haar te praten. Hackers hadden ingebroken op het apparaat, en dat is helemaal niet zo lastig: het lukte RTL Nieuws om binnen een paar minuten bij vier verschillende Action-camera's in te breken.