Politieauto in Eindhoven rijdt zich vast in pas gestort beton

Een politieagent in Eindhoven heeft zich donderdag vastgereden in een laag pas gestort beton. Op een afgesloten bouwterrein werd de ondergrond van een bushalte vervangen. "We waren net klaar met de klus en hadden onze bestelbus pal langs het beton gezet, zodat niemand erlangs kon, maar die politiewagen reed gewoon om ons heen, hup, zo het beton in", zegt Johan de Krom van het aannemersbedrijf tegen Omroep Brabant.De aannemer en zijn collega hebben de auto met de bestelbus uit het beton getrokken. Waarom de agent eroverheen reed is onduidelijk. "Het is een bedrijventerrein waar op dit moment niemand mag komen. Verderop zijn ze bezig met de renovatie van een brug. De agent vroeg nog wanneer die open ging, daarna reed hij weg."Een deel van de betonlaag moest opnieuw worden gestort. "Dat zijn voor ons natuurlijk extra kosten, die schade willen we graag verhalen", aldus De Krom. In eerste instantie wilde de agent geen schadeformulier voor invullen. Volgens de aannemer is er inmiddels contact met de politie. Hij gaat ervan uit dat het allemaal netjes geregeld wordt.