Verdwaalde zeilers op oceaan gered

Twee Amerikaanse vrouwen zijn door de Amerikaanse marine gered nadat ze maandenlang op de Grote Oceaan hadden rondgedobberd. De twee wilden samen met hun twee honden van Hawaï naar Tahiti varen, maar hun boot kreeg motorpech.Jennifer Appel en Tasha Fuiaba, allebei afkomstig uit Honolulu, vertrokken in mei uit Hawaï. Nadat ze motorpech hadden gekregen, dachten ze Tahiti toch te kunnen halen door ernaartoe te zeilen, maar ze raakten uit koers.Twee maanden na het begin van hun reis, toen ze eigenlijk al lang in Tahiti hadden moeten zijn, begonnen de vrouwen met het uitzenden van noodsignalen. Die werden niet opgepikt, omdat ze te ver van land waren geraakt. Ook waren er geen schepen in de buurt waarmee ze contact konden leggen.Uiteindelijk werden ze gezien door een Taiwanese vissersboot die de Amerikaanse marine waarschuwde. Die redde de vrouwen op zo'n 1500 kilometer ten zuidoosten van Japan.