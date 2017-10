Appende voetganger kan boete verwachten op Hawai

Wie in de hoofdstad van Hawaï z'n telefoon gebruikt tijdens het oversteken, is strafbaar. Als je er append over een zebrapad loopt, riskeer je een boete die kan oplopen tot omgerekend 85 euro.



De stad nam de nieuwe wet aan in juli, en sinds woensdag is hij van kracht. De gemeente vond de boete nodig omdat veel mensen, voornamelijk senioren, worden aangereden terwijl ze de straat oversteken. In Honolulu vinden in vergelijking met andere steden in de VS de meeste aanrijdingen met voetgangers plaats.



Tussen 2000 en 2007 raakten er in de Verenigde Staten minder dan 400 voetgangers gewond in het verkeer nadat ze werden afgeleid door hun mobiele telefoon. Maar na 2007, het jaar waarin de iPhone gelanceerd werd, steeg dat aantal snel. In 2012 raakten er bijvoorbeeld al 1300 voetgangers gewond.



"Ik wou dat het niet nodig was om deze maatregel te nemen, dat gezond verstand voldoende zou zijn om mensen veilig te houden", zei de burgemeester in juli. "Maar soms hebben we blijkbaar geen gezond verstand."



Waarschijnlijk volgen andere steden snel het voorbeeld van Honolulu. In Stamford, in de Amerikaanse staat Connecticut, wordt het bijvoorbeeld ook overwogen.

Ik vind al die mensen best triest die de hele dag appen of bellen.



