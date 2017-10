Politie houdt kind wakker

Nouri (9) stond deze week voor een zware opgave: hij moest 24 uur wakker blijven van het ziekenhuis, zodat hij in de ochtend klaar was voor een hersenonderzoek.Toen zijn ogen steeds zwaarder en zwaarder wedden, kwam moeder Daisy Bouabid met een idee: de politie.,,Nouri is fan van de politie, toen heb ik gevraagd of we even langs mochten komen op het bureau." En of dat mocht. Nouri was rond 1.00 in de nacht al aan het indommelen, dus zijn moeder moest snel zijn. ,,We liepen vanaf huis naar het politiebureau in Veghel, waar twee agenten ons ontvingen. Daar kreeg hij een rondleiding van ze, die hij nooit meer zal vergeten. Hij mocht op de politiemotor, in de auto en - terwijl hij een kogelvrij vest aanhad - drukte hij de knop in om de sirenes te laten loeien."Die hielden hem wel wakker, vertelt zijn moeder. Omdat hij 24 uur op is gebleven, kon hij in het ziekenhuis een hersenscan krijgen. ,,We denken dat hij mogelijk epilepsie heeft." Maar daarvoor moet eerst nog meer onderzoek komen. ,,Dat is nu mogelijk door deze lange nacht."Moeder Bouabid was zo blij dat de politie klaarstond voor haar zoon, dat ze de volgende dag een taart naar het bureau bracht. ,,Ik heb zwaar respect voor deze mannen en zij blijkbaar ook voor mijn zoon."