Man ontslagen omdat hij te hard werkt

BARCELONA - Een Spaanse man is ontslagen bij de LIDL in Barcelona omdat hij vrijwillig en onbetaald voorbereidingen heeft getroffen voor zijn werk. Hi

29-10-2017 12:35:56

Het wordt hier een beetje in het belachelijke getrokken alsof ze iemand alleen straffen omdat hij te hard werkt. Lidl loopt op een aantal punten grote risico's als ze dit toelaten. Ten eerste kunnen ze worden aangeklaagd door werknemers die vinden dat er onbetaald werk wordt verricht. Dat kan ze heel veel geld kosten. Ten tweede als er een ongeluk gebeurt terwijl die vent alleen bezig is dan kunnen ze een heel duur proces aan hun broek krijgen voor overtreding van veiligheidsvoorschriften, ten derde als er medewerkers ongecontroleerd in hun eentje bezig zijn kan dit in theorie ook criminele activiteiten in de hand werken. Dat ze hier stevig tegen optreden kan ik me goed voorstellen. Als het de eerste keer was dan was het om de man een keer stevig toe te spreken, i.p.v. meteen tot ontslag over te gaan. Er staat niet in het artikel of hij al een keer was gewaarschuwd.