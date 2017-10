Boete wegens zingen in de auto

De Canadese politie houdt er niet van als je zingt in de auto, zo ondervond Taoufik Moalla. Hij kreeg namelijk een boete van 149 Canadese dollar om die reden…Wie heeft nog nooit meegezongen met een catchy refrein in de auto? Toen Taoufik Moalla onderweg het liedje “Everybody Dance Now” hoorde, kon hij niet aan de verleiding weerstaan om mee te doen. Daarop werd hij door de stadspolitie van Montréal staande gehouden, zo vertelde hij aan onze collega’s van TVA Nouvelles, terwijl hij onderweg was naar de winkel om flessen water te kopen. “Ze vroegen me of ik aan het roepen was, en ik zei dat ik aan het meezingen was met de radio. Ik ging op in de muziek maar was niet erg luid aan het zingen”.Dat overtuigde de sterke arm der wet duidelijk niet, want de man kreeg een boete van 149 Canadese dollar (ongeveer 100 euro) wegens “roepen in het openbaar”. Een van de agenten legde aan Moalla uit dat hij zich had geërgerd aan zijn “geschreeuw” toen hij de boete uitschreef. De inwoner van Saint-Laurent is van plan om de boete aan te vechten. De stadspolitie van Montréal van haar kant geeft aan “geen commentaar te geven op elke aparte boete”. De zaak komt dus voor het gerecht, dat hopelijk wat meer van muziek houdt dan de agenten…