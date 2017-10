Knokpartij in Nijmegen om Zwarte Piet

De politie heeft woensdagavond in het centrum van Nijmegen een straat afgezet vanwege een knokpartij tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, meldt omroep Gelderland.



In een eetcafé in de stad werd een informatieavond gehouden over hoe je 'racisme rond Zwarte Piet op scholen bespreekbaar kunt maken'. De avond was georganiseerd door een anarchistische groep. Daarop waren aanhangers van de actiegroep Nijmegen Rechtsaf naar het café gekomen, naar eigen zeggen om een 'vreedzaam tegengeluid te laten horen'.



De twee groepen kregen het vervolgens met elkaar aan de stok bij het café. Volgens de omroep zouden er 'rake klappen' zijn gevallen. Ook zou er met water en meel gegooid zijn. Eén van de aanhangers van Nijmegen Rechtsaf zou daarbij gewond zijn geraakt. De actiegroep meldt dat de gewonde naar de eerste hulp moest. Na ingrijpen van de politie werd het weer rustig in de straat.



Een woordvoerder van de politie laat weten dat er op dit moment nog niets te zeggen is over het incident.

Reacties

29-10-2017 10:02:59 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 61.243

OTindex: 27.753



wat moeten de kinderen er van denken het gaat van kwaad tot erger met dat kinderfeest....wat moeten de kinderen er van denken

29-10-2017 10:08:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.644

OTindex: 58.594



En wie zal ik nu eens in elkaar slaan? Ik ben helemaal vóór Zwarte Piet.En wie zal ik nu eens in elkaar slaan?

29-10-2017 10:18:29 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.681

OTindex: 16.292

@Mamsie : Ik zend je wel een lijstje via PB

29-10-2017 10:18:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.167

OTindex: 60.835

@botte_bijl:

wat moeten de kinderen er van denken Quotewat moeten de kinderen er van denken

misschien zijn er onder de kinderen ook voor- en tegenstanders? dan kunnen ze er ook om vechten Erg vreedzaam allemaalidd triest..misschien zijn er onder de kinderen ook voor- en tegenstanders? dan kunnen ze er ook om vechten

29-10-2017 10:20:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.681

OTindex: 16.292

@allone : Kinderen knokken zo wel. Die hebben geen reden nodig

29-10-2017 10:27:57 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.043

OTindex: 2.922





Wat een kinderachtig gedoe zeg. Het is een kinderfeest en als ik in mijn omgeving vraag aan de donkere medemens hoe ze erover denken huren ze zelf voor strooiavond een "zwarte Piet" in, niemand die het als iets anders ziet.



Hou er nu maar eens mee op en als je er zo tegen bent begin dan bij je eigen kinderen en in je eigen huis, dan sterft het vanzelf een stille dood. Dit is met heel veel geloven gebeurd en dit zal ook met dit kinderfeestje zo gebeuren, maar dring niet op aan anderen wat jij ervan vindt. Nou, daar kunnen ze dus erg goed alles bespreken, dan wel met de vuisten hoor, anders is het niet duidelijk genoeg overgebracht.Wat een kinderachtig gedoe zeg. Het is een kinderfeest en als ik in mijn omgeving vraag aan de donkere medemens hoe ze erover denken huren ze zelf voor strooiavond een "zwarte Piet" in, niemand die het als iets anders ziet.Hou er nu maar eens mee op en als je er zo tegen bent begin dan bij je eigen kinderen en in je eigen huis, dan sterft het vanzelf een stille dood. Dit is met heel veel geloven gebeurd en dit zal ook met dit kinderfeestje zo gebeuren, maar dring niet op aan anderen wat jij ervan vindt.

29-10-2017 11:36:54 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 61.243

OTindex: 27.753

@Emmo :

evengoed vind ik het beter dat volwassenen zich gedragen en dit soort slechte voorbeelden niet geven evengoed vind ik het beter dat volwassenen zich gedragen en dit soort slechte voorbeelden niet geven

