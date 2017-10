Tieners plunderen rekeningen via Tikkie

Twee tieners uit Oosterhout zijn aangehouden omdat ze geld roofden van bankrekeningen van anderen. Dat deden ze door te doen alsof ze gebruikmaakten van Tikkie. Volgens het Openbaar Ministerie maakten ze meer dan 20.000 euro buit.



De twee, die allebei in 1999 zijn geboren, boden spullen te koop aan op Marktplaats. Als mensen geïnteresseerd waren in die spullen, vroegen de tieners hen om 1 eurocent over te maken via de terugbetaalapp Tikkie. Op die manier wilden ze naar eigen zeggen controleren of ze de potentiële kopers konden vertrouwen.



Maar in plaats van naar Tikkie, stuurden de jongens hun slachtoffers door naar een nagemaakte site die precies leek op de echte site van Tikkie. Als mensen daar wilden inloggen, kregen de jongens hun gebruikersnamen en wachtwoorden in handen. Die gebruikten ze om in te loggen en snel de rekeningen van hun slachtoffers leeg te roven.



Bij één van de verdachten thuis werden ook soft- en harddrugs gevonden, klaar om naar het buitenland te worden gestuurd. De drugs zijn in beslag genomen, net als computers en telefoons van de twee verdachten. Zeker 42 mensen hebben al aangifte tegen hen gedaan.

