Politiehond haalt insluiper onder bed vandaan

Een politiehond heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Goes, die in een woning in de Montgomerystraat had ingebroken, onder een bed in de slaapkamer vandaan gehaald. Dit meldt de politie woensdag.



Een omwonende waarschuwde de politie vanwege een verdachte situatie in de straat. Volgens hem zat er een man in de achtertuin van een leegstaande woning. In eerste instantie konden opgeroepen agenten hem niet vinden. Na enige tijd werd opnieuw met een politiehond rondom de woning gezocht.



Deze pikte een geurspoor op richting een andere bewoonde woning. Nadat bleek dat er een raampje aan de achterzijde was ingeslagen werd er binnen verder gezocht met de hond. Op dat moment waren de bewoners niet thuis.



Uiteindelijk gaf de hond aan dat de verdachte zich verstopt had onder een bed in een slaapkamer. Omdat de man niet uit zichzelf vanonder het bed tevoorschijn kwam, werd de man door de hond een handje geholpen. De verdachte is voor verhoor meegenomen naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg. Hij zit nog vast.

De hond gaf aan en de verdachte gaf zich over. De hond gaf aan en de verdachte gaf zich over.

