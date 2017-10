28-10-2017 18:13:38

Quote:

Volg het laatste nieuws via onze Whatsapp lijn. Zet 06-xxxxxxxx in je telefoon en stuur via whatsapp het bericht met alleen de twee woorden: Nieuws Aan. Je krijgt dan een paar keer per dag het nieuws dat je moet en wilt weten.

Ben ik net goed op stoom gekomen en begrijp ik eindelijk wat er in het werkelijke verhaal staat, zie ik deze bovenstaande spam staan!