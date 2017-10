Dodelijke paranoia over mysterieuze haarknipbende in India

Was het een gemaskerde militair, een man die door muren kon lopen of iemand met speciale springschoenen? Geen theorie lijkt te vergezocht in het onderzoek naar de zogenoemde haarbandieten in India.



"Hij sloeg me met een ijzeren staaf", zegt Tasleem Bilal. "Ik gilde om hulp, terwijl hij mijn vlechten afknipte." Ze is een van de ruim honderd vrouwen in de deelstaat Kashmir die afgelopen maand zo werden aangevallen. De politie heeft nog geen concrete aanwijzing die richting een dader wijst.



Over een ding valt niet te twijfelen: de angst voor knipaanvallen is echt. In sommige wijken patrouilleren 's nachts burgerwachten. Gewapend met messen, stokken en cricketknuppels zoeken ze naar mogelijke verdachten.



Dat werd een 70-jarige man fataal. Hij werd aangezien voor haardief en met een baksteen op het hoofd geslagen. Later bleek dat de man onderweg was om te plassen.



"Ik lees bijna dagelijks berichten van onschuldige mensen die gewond raken of worden aangevallen", zegt correspondent Aletta André. Volgens haar vliegen de beschuldigingen over en weer.



Separatisten zeggen dat de autoriteiten erachter zitten. Die zou burgers angst willen aanjagen, met als doel het wantrouwen tegen militante rebellen, die zich schuilhouden bij dorpelingen, aan te wakkeren. De deelstaat Kashmir is al jaren het toneel van een gewapende strijd tussen het Indiase leger en separatisten.



Afgelopen augustus werden in de omgeving van de hoofdstad New Delhi ook vrouwen, naar eigen zeggen, beroofd van hun vlechten. Ook toen werd iemand op straat aangezien voor haardief en door dorpelingen gedood. Een dader is nooit gevonden.



De politie kan niet uitsluiten dat een aantal vrouwen zelf achter de knipaanval zit. De omschrijvingen van de daders zijn vaag en in sommige gevallen op z'n zachtst gezegd mysterieus.



"Van iemand die in een kat of een hond veranderde of speciale springschoenen aanhad", zegt André daarover. "Andere vrouwen raakten opeens bewusteloos en werden wakker zonder haar."



De politie heeft een beloning van omgerekend zo'n 7600 euro uitgeloofd voor tips over de reeks vermeende knipaanvallen.

28-10-2017 07:53:44 Grommer

Met de beloning wil de politie dit nu eens haarfijn uitzoeken.

28-10-2017 08:21:15 botte bijl

preventief kaalscheren is het veiligste

