Ritje reuzenrad kan tijdens een tyfoon iets te spannend zijn

Om eerst even duidelijkheid te scheppen wat het verschil is tussen een orkaan, cycloon en tyfoon. Er is geen verschil. In de Verenigde Staten en in het Caribisch gebied worden de tropische cyclonen “hurricanes” genoemd. In Azië spreekt men over een cycloon, een tyfoon of een taifoen. En Japan heeft op dit moment last van een tyfoon en deze beelden laten zien dat je dan absoluut niet in een reuzenrad moet gaan zitten.