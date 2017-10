Inwoner Giethoorn begint strijd tegen Chinese borden





Giethoorn krijgt de afgelopen jaren veel bezoek van Chinezen en andere Aziaten. Het Aziatische bezoek is wat Kroon betreft - ,,en buren zijn het met mij eens’’ – meer dan uit de hand gelopen. Van de week was de maat vol voor haar, toen aan de overzijde van haar huis aan de Binnendijk een Chinees reclamebord werd neergezet. Het huis kent Chinese eigenaren.



,,De vraag hoe of Giethoorn er in de toekomst uitziet? Kijk en huiver wat ons, ik en de buren, gisterenmiddag overkwam en waar wij als bewoners tegen vechten. Dit reclamebord werd neergezet rond 16.00 uur. Een Chinees liet dit bord neerzetten. Er ontstond discussie met die persoon. Wat zijn antwoord was, toen wij zeiden dat wij geen Chinees bord tolereren? Ik werk in opdracht.'' Kroon haalde het bord uit de grond, toen de Chinese man weg was. En als het aan haar ligt gebeurt dat met ieder Chinees bord. ,,Als wij deze reclameborden toelaten dan is China Town Giethoorn geboren.''

Foto Lisa Kroon is ziedend. Ze woont in het toeristische hart van Giethoorn. ,,Het moet hier geen China Town worden’’, stelt ze met woede. Aanleiding voor haar woede is de plaatsing van een reclamebord tegenover haar huis.Giethoorn krijgt de afgelopen jaren veel bezoek van Chinezen en andere Aziaten. Het Aziatische bezoek is wat Kroon betreft - ,,en buren zijn het met mij eens’’ – meer dan uit de hand gelopen. Van de week was de maat vol voor haar, toen aan de overzijde van haar huis aan de Binnendijk een Chinees reclamebord werd neergezet. Het huis kent Chinese eigenaren.,,De vraag hoe of Giethoorn er in de toekomst uitziet? Kijk en huiver wat ons, ik en de buren, gisterenmiddag overkwam en waar wij als bewoners tegen vechten. Dit reclamebord werd neergezet rond 16.00 uur. Een Chinees liet dit bord neerzetten. Er ontstond discussie met die persoon. Wat zijn antwoord was, toen wij zeiden dat wij geen Chinees bord tolereren? Ik werk in opdracht.'' Kroon haalde het bord uit de grond, toen de Chinese man weg was. En als het aan haar ligt gebeurt dat met ieder Chinees bord. ,,Als wij deze reclameborden toelaten dan is China Town Giethoorn geboren.''

Reacties

27-10-2017 16:16:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.150

OTindex: 60.794



Of dat erg is? Ik zou er niet wakker van liggen. Quote:

Chinezen en andere Aziaten. die andere Aziaten zullen geen Chinees kunnen lezen Het valt me op dat er in Amsterdam veel reclames in het engels zijn. En in het Spaans waarschijnlijk ook, hadden we daar niet een WMR-artikel over?Of dat erg is? Ik zou er niet wakker van liggen.die andere Aziaten zullen geen Chinees kunnen lezen

27-10-2017 16:26:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.623

OTindex: 16.234



Het loopt inderdaad een beetje de spuigaten uit met de Chinese belangstelling voor Giethoorn. Er worden ook veel woningen aan Chinezen verkocht. Die betalen al gauw een hogere prijs.

Aan de ene kant niet zo'n punt natuurlijk, maar als ze er ook nog eens reclame en aanduidingsborden gaan neerzetten dan wordt het karakter van het dorp toch wel geweld aangedaan.

Overigens zijn een aantal dingen al in het Chinees verkrijgbaar: menukaarten, buskaartjes vanaf Steenwijk, en meer. @allone : Ik woon in de buurt.Het loopt inderdaad een beetje de spuigaten uit met de Chinese belangstelling voor Giethoorn. Er worden ook veel woningen aan Chinezen verkocht. Die betalen al gauw een hogere prijs.Aan de ene kant niet zo'n punt natuurlijk, maar als ze er ook nog eens reclame en aanduidingsborden gaan neerzetten dan wordt het karakter van het dorp toch wel geweld aangedaan.Overigens zijn een aantal dingen al in het Chinees verkrijgbaar: menukaarten, buskaartjes vanaf Steenwijk, en meer.

27-10-2017 17:02:30 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.033

OTindex: 14.874

Als het bord in de tuin van een Chinese eigenaar stond, dan heeft ze absoluut geen poot om op te staan en is ze gewoon vandalistisch bezig. Ze kan hoogstens bij de gemeente checken of het bord tegen bepaalde regels t.a.v. "beschermd dorpsgezicht" (of iets vergelijkbaars) in gaat. Als ik ondernemer was en iemand vernield een bord met de naam van mijn bedrijf in mijn eigen tuin, zou ik flink pissig worden.

27-10-2017 17:37:22 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 4.945

OTindex: 142

T S @De_Paus: Xi Jinping, mij hoor je niet zeggen dat China een voorbeeld land is waar alles eerlijk aan toe gaat. En je hoort me ook niet vertellen dat deze man een geweldenaar is.... Echter, deze man heeft heeft zo'n 1,5 miljoen mensen uit de armoede geholpen in zijn land. Met waar Rutte 1.5 miljoen de armoede in jaagt...



Sorry dat ik het zeg. Maar ze kan beter een Chinees naast haar hebben, welk zich wel aanpast en met vrij weinig overlast. Natuurlijk zijn er criminelen Chinezen. Maar wees eerlijk, hoe vaak lezen we in de krant dat Aziaten overlast brengen in de buurt en zich niet willen aanpassen?





Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: