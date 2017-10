Na ruim 70 jaar eindelijk bestemming voor viool Holocaustslachtoffer

Ruim zeventig jaar nadat de Amsterdamse Fanny Hecht werd vermoord in Auschwitz, is haar viool weer boven water. De nabestaanden van de vrouw bij wie ze haar instrument in bewaring gaf, hebben de viool geschonken aan een organisatie die zorg draagt voor violen van slachtoffers van de Holocaust.Vlak voordat Hecht in 1943 op de trein naar Polen werd gezet, gaf ze haar dierbare instrument aan haar buurvrouw Helena Bosse. Ze vroeg Bosse of ze het instrument wilde bewaren tot haar terugkomst. Hecht keerde echter nooit meer terug. Zij en haar echtgenoot werden gedood in Auschwitz. Hun twee zoons kwamen om het leven in andere concentratiekampen.De viool bleef 74 jaar, drie generaties lang, in het bezit van de familie Bosse. De viool verhuisde zelfs mee naar Canada waar de familie tegenwoordig woont. De familie deed verschillende vergeefse pogingen om het instrument terug te bezorgen. Zelfs nadat ze erachter kwamen dat Hecht om het leven was gekomen."We hebben gedurende de jaren verschillende pogingen gedaan om het instrument terug te geven, omdat we wisten dat de viool thuishoorde bij een organisatie die de Joodse erfgenamen vertegenwoordigt. Dat bleek niet eenvoudig", aldus Aart Bosse en zijn zus Marlies Boelhouwer tegen de IsraŽlische krant Haaretz. "Geen enkele organisatie gaf ons het gevoel daadwerkelijk geÔnteresseerd te zijn in de viool."Bij toeval kwam de familie achter het bestaan van Violins of Hope, een organisatie die snaarinstrumenten van Holocaustslachtoffers opknapt en uitleent aan musici. "Ik leerde Violins of Hope kennen door een programma op een televisiezender die ik anders nooit bekijk", vertelde de echtgenote van Aart aan Haaretz. "Ik lag eigenlijk al te slapen, maar werd wakker van het geluid van violen. Ik keek naar een documentaire over Violins of Hope. Daarna had ik moeite om opnieuw in slaap te komen. Ik realiseerde me dat ik had precies gevonden waar onze familie al tientallen jaren naar zocht."Violins of Hope is ontzettend blij met de viool van Duitse makelij. Die is waardevol en verkeert in een uitstekende staat, zegt de organisatie tegen de IsraŽlische krant. "Het instrument is gedurende de jaren amper gebruikt. De familie heeft het instrument meer dan zeventig jaar bewaard om zich te houden aan de belofte die Helena had gedaan aan haar buurvrouw."