Schatrijke burgemeester Sao Paulo komt met omstreden hondenbrokken voor armen

De burgemeester van São Paulo wil 'brokken' aan de armen geven om honger te bestrijden. Farinata, zoals het product heet, is gemaakt van voeds

27-10-2017 13:58:57

Klinkt een beetje vreemd. Maar als je de keus hebt tussen niet eten en dit "hondevoer" dan is de keus snel gemaakt.



Ik vraag me alleen af hoe die burgemeester een vermogen van 47 miljoen Euro bij elkaar gesprokkeld heeft. En dat in een land als Brazilië.