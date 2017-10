Dierenartsen verwijderen tong van 3 kilo bij beer in Myanmar

Een tong van maar liefst 3 kilo, die over de grond sleept en ervoor zorgt dat je niets kan eten. Daar had Nyan htoo, een beer in Myanmar tot voor kort last van. Begin deze maand verwijderden dierenartsen zijn tong."Ik werk al meer dan tien jaar met beren, en heb nog nooit zoiets gezien", zegt Heather Bacon van de Universiteit van Edinburgh, een van de dierenartsen die betrokken was bij de operatie."Een tong meeslepen die 3 kilo weegt, zet veel druk op de kaak en de kop. Omdat de tong de grond raakte, was het ook uit hygiŽnisch oogpunt onprettig. Hij kon niet eens zijn mond sluiten", zegt Bacon tegen The Guardian.De dierenartsen hebben twee verklaringen voor de opgezwollen tong van de Aziatische zwarte beer. Aangezien het dier nog geen twee jaar oud is, vermoeden ze dat het om een aangeboren probleem gaat. Een andere verklaring is elephantiasis, een infectie verspreidt door muggen. Die ziekte is tot nu toe nog nooit geconstateerd bij beren of andere dieren.Voorafgaand aan de ingreep had Bacon veel discussie met haar collega's. "Je draait zo'n operatie niet zomaar terug. Maar als we keken naar zijn kwaliteit van leven was dit de beste ingreep om hem een zo normaal mogelijk leven te geven."