Met zijn 245en tegelijk van brug springen

Een groep van 245 mensen is tegelijkertijd van een 30 meter hoge brug gesprongen. Ze deden in BraziliŽ mee aan een wereldrecordpoging rope jumping.Rope jumping lijkt op bungeejumpen, maar er is wel een groot verschil. Bij bungeejumpen veert het touw terug. Bij rope jumping ga je naar beneden met een nylontouw en wordt je sprong aan het einde vertraagd.Het record is nog niet officieel. Het Guinness Book of World Records heeft het nog niet erkend.