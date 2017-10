Vader redt dochter van enorme haai

"Zoiets wil ik nooit meer meemaken. Dat doodsbange schreeuwen van mijn dochter, dat was ondraaglijk." Dat zegt Chris Williams, die zijn dochter op het nippertje wist te redden van een 4,5 meter lange mensenhaai.Zijn dochter Sarah, 15 jaar oud, was aan het kajakken voor de kust van Normanville, in de buurt van Adelaide, toen de haai haar kajak metershoog de lucht in duwde. Toen ze probeerde weer in haar kajak te klimmen, kwam de haai gevaarlijk dichtbij.Chris zelf bevond zich op zo'n 30 meter van de plek waar de vis aanviel. Hij zat met zijn zoon in een bootje. Zo snel ze konden voeren ze naar Sarah en wisten haar aan boord te slepen. Gelukkig sloeg de motor van het bootje direct aan, anders was hij waarschijnlijk te laat geweest om zijn dochter te redden. Die kwam er met wat schrammen en blauwe plekken vanaf.De haai cirkelde zo'n tien minuten rond Chris' bootje en zwom daarna weg. Sarah gaf na haar griezelige avontuur als commentaar 'dat het was alsof ze in een Jaws-film zat'. "Ik zag het beest toen ik het water lag. Ik zag zijn rugvin", zei ze bij Nine News."Wat ons nu vooral bezighoudt is de enorme impact van wat had kunnen gebeuren", zegt haar vader Chris. "Het verschil tussen leven en dood van mijn dochter bedroeg maar tien seconden."