Machinist redt gewonde zwaan van spoor

Een treinmachinist zette zondagmiddag zijn trein stil om een gewonde zwaan van het spoor te redden. Hij nam het nog jonge dier in zijn trein mee en overhandigde het op zijn eindbestemming Zwolle aan de dierenambulance. De zwaan bleek gewond aan zijn buik en poot en is opgenomen in de dierenkliniek waar het wordt behandeld aan zijn verwondingen.De machinist was zondagmiddag met zijn trein onderweg van Enschede naar Zwolle toen hij een gewonde zwaan op de rails zag liggen. Hij aarzelde geen moment, zette de trein stil, pakte het jonge dier op en nam het in zijn trein mee naar Zwolle.Hij maakte melding van zijn actie aan de meldkamer. Een medewerker van die centrale schakelde de dierenambulance in. Toen de trein om 14.10 uur het Zwolse station binnenreed, nam de dierenambulance de zwaan over van de machinist en bracht het dier naar de dienstdoende dierenkliniek. Het jonge zwaan heeft verwondingen aan zijn buik en aan zijn poot. De gewonde vogel is achtergebleven voor behandeling.Het is niet de eerste keer dat een machinist zijn trein stilzet en een gewonde zwaan meeneemt naar Zwolle. Ruim een jaar geleden deed een machinist dat ook.